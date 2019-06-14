Прикордонники затримали п'ятьох іноземців за спробу незаконного перетину кордону

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що на ділянці відділу "Павловичі" за 700 метрів від кордону військовослужбовці Львівського загону затримали двох сирійців, які планували незаконно дістатися країн ЄС.

Також чергові пункту пропуску "Тиса" на ділянці Чопського загону за 25 метрів від держкордону затримали вірменина, який планував порушити державний кордон.

Крім того, двох "туристів" з Молдови затримали прикордонники за допомогою службового собаки. Зазначається, що іноземці прямували в Україну, оминаючи пункти пропуску.

Прикордонники зауважують, що всі порушники будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. А двом громадянам Молдови винесено заборону в'їзду строком на 5 років, їх примусово повернуто додому.

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