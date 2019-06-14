Поліція затримала чоловіка, який напав на журналістів під час передвиборчої акції в Прилуках

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні поліції Чернігівщини у Facebook.

"Як встановили правоохоронці, журналісти намагалися потрапити на публічний захід, де один з кандидатів у депутати зустрічався з громадськістю. Співробітники одного з центральних телеканалів прибули на зустріч, адже хотіли перевірити наявну в них інформацію щодо підкупу виборців на цьому заході. У цей час один з прибічників кандидата завадив журналістам здійснювати професійну діяльність та завдам їм тілесних ушкоджень.

Після інциденту прилучанин забарикадувався у себе вдома та певний час не впускав поліцію. Лише коли співробітники поліції повідомили, що проводитимуть обшук, чоловік усвідомив критичність ситуації та відкрив двері", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох журналістів побили в Прилуках на Чернігівщині на передвиборчій акції - поліція почала провадження

Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Громадянин поскаржився на погане самопочуття і був госпіталізований. Наразі він перебуває в медичному закладі під охороною.

За фактом побиття двох журналістів у Прилуках поліція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 345-1 Кримінального кодексу України - погроза або насильство щодо журналіста.

Умисне заподіяння журналісту легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку зі здійсненням ним законної професійної діяльності карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Окрім того, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 160 Кримінального кодексу України - підкуп виборця. Також поліція готується сьогодні направити до прокуратури підозру про вчинення кримінального правопорушення.

"У таких резонансних випадках поліція діятиме однозначно, адже засоби масової інформації неабияк допомагають правоохоронцям шукати об’єктивність під час виборчих перегонів", - наголосили у відомстві.