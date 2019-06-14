Нові рейтинги: Зеленський - 51%, Смешко обходить "Голос". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані опитування, проведеного центром соціальних і маркетингових досліджень "Социс", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами соцопитування, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 51,3% серед усіх опитаних виборців.

Також долають 5-відсотковий прохідний бар'єр партія "Європейська Солідарність" (9,5%), "Опозиційна платформа - за життя" (9,2%), "Батьківщина" (8,7%).

При цьому певні шанси пройти в парламент мають партія "Сила і честь", яку готові підтримати 5,0% респондентів, і "Голос" з 4,9% підтримки виборців.

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За партію "Громадянська позиція" готові віддати свої голоси 2,9%, за Радикальну партію - 2,2%. "Свободу" - 1,5%. Рейтинг інших партій 1% і нижче.

Дослідження проводилося 29 травня-6 червня. Було опитано 4000 респондентів, статистична похибка вибірки +/- 1,6%.