"Слуга народу", "Європейська Солідарність", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Сила і честь" та "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соцису". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані опитування, проведеного центром соціальних і маркетингових досліджень "Социс", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з результатами соцопитування, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 42,6% серед усіх опитаних виборців.

Також долають 5-відсотковий прохідний бар'єр партія "Європейська Солідарність" (7,9%), "Опозиційна платформа - За життя" (7,7%), "Батьківщина" (7,2%).

При цьому певні шанси пройти в парламент мають партія "Сила і честь", яку готові підтримати 4,2% респондентів, і "Голос" з 4,1% підтримки виборців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

За партію "Громадянська позиція" готові віддати свої голоси 2,4%, за Радикальну партію - 1,8%. "Свободу" - 1,3%. Рейтинг інших партій 1% і нижче.

Дослідження проводилося 29 травня - 6 червня. Було опитано 4000 респондентів, статистична похибка вибірки склала +/- 1,6%.