88% українців підтримують розпуск Ради, - опитування групи "Рейтинг"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування.

Так, згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 8-12 червня 2019 р кількість прихильників дострокових парламентських виборів протягом останнього місяця зросла з 72% до 88%. Сьогодні тільки 8% мають протилежну думку (в травні - 18%).

67% опитаних вважають, що новобраний парламент буде більш ефективним аніж попередній.

82% опитаних вважають, що оскарження групою народних депутатів у Конституційному Суді Указу Президента В.Зеленського про розпуск парламенту і призначення дочасних виборів є не стільки захистом законності, як намаганням народних обранців продовжити свої повноваження хоча б на декілька місяців. Іншої думки у цьому питанні лише 9% респондентів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Сила і честь" та "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соцису". ІНФОГРАФІКА

Підтримка дострокових виборів, віра в ефективність майбутнього парламенту та теза про намагання народних депутатів продовжити свої повноваження через оскарження рішення про розпуск Верховної Ради мають абсолютну підтримку в усіх вікових, регіональних та електоральних групах, за винятком прихильників партії "Європейська солідарність", які у свої більшості проти дострокових виборів та вважають, що майбутній парламент буде менш ефективним, а оскарження депутатами рішення Президента В.Зеленського про розпуск Верховної Ради у Конституційному Суді є захистом законності.

58% вважають, що Указ Глави держави про розпуск парламенту відповідає як Конституції, так і настроям громадян. 20% – вважають, що він не відповідає Основному Закону, але відповідає настроям громадськості, лише 6% вважають його незаконним і таким, що не відповідає суспільним очікуванням. Найбільше тих, хто вважає Указ про розпуск парламенту відповідним Конституції та настроям громадян – на Півдні (67%), відносно менше на Заході (50%). У електоральному розрізі найбільше у відповідності Закону та суспільним очікуванням переконані прихильники партії "Слуга народу" (72%), найменше – симпатики партії "Європейська солідарність" (7%). При цьому майже половина останніх вважають, що хоча й Указ про дострокові вибори і не відповідає законності, він відповідає очікуванням громадян.

63% вважають, що якщо Конституційний суд визнає Указ Президента В.Зеленського про розпуск парламенту неконституційним, то вибори до Верховної Ради все одно повинні відбутися 21 липня 2019 року, як зазначено у рішенні Глави держави. 20% стверджують, що у такому випадку вони мають пройти в плановому порядку у жовтні ц.р. Лише 7% за те, щоб перевибори відбулися у вересні. У регіональному розподілі прихильників проведення виборів саме 21 липня найбільше на Півдні (71%), відносно менше – у Центрі (57%). Серед прихильників найбільш рейтингових партій у своїй більшості респонденти за проведення дострокових виборів у липні. Як і у попередніх випадках проти цього лише симпатики партії "Європейська солідарність" (70% з них за проведення виборів у плановому порядку – у жовтні 2019 р.).

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Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. Терміни проведення дослідження: 8-12 червня 2019 р.

Як повідомлялося, наразі немає проекту рішення Конституційного Суду у справі про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Також у Конституційному Суді не визначилися, яка дата відповідно до закону вважається остаточною для винесення рішення у справі про конституційність указу президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту.