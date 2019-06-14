Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
14.06.19 12:28

Моя мета - зупинити війну, - Зеленський розповів главі ОБСЄ Лайчаку про кроки України для врегулювання ситуації на Донбасі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський 13 червня провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Мирославом Лайчаком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

Глава держави подякував за активну роль ОБСЄ, зокрема Спеціальної моніторингової місії в Україні, у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Президент наголосив, що припинення вогню та повернення миру на Донбас є ключовим пріоритетом його діяльності, адже Україна щодня втрачає своїх бійців і цивільне населення.

Моя мета - зупинити війну, - Зеленський розповів главі ОБСЄ Лайчаку про кроки України для врегулювання ситуації на Донбасі 01

"Для мене це найголовніша мета – зупинити війну, зупинити вогонь, повернути наших заручників додому", – сказав він.

За словами глави держави, для встановлення миру Україна здійснює низку кроків, зокрема щодо активізації мирного процесу на Мінському майданчику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова ОБСЄ, очільник МЗС Словаччини Лайчак відвідає Україну 13 червня

"Ми не можемо довго чекати, бо йдеться про життя наших людей, тому сьогодні ми вже спробували перезавантажити переговори в межах Тристоронньої контактної групи. Вже була проведена одна зустріч, призначено представника України у ТКГ - другий президент Леонід Кучма, інші фахові люди для роботи у її підгрупах", - сказав Зеленський.

Президент України також висловив переконання щодо необхідності рухатися далі з метою досягнення конкретних відчутних результатів, щоб "довести цей процес до фіналу".

Моя мета - зупинити війну, - Зеленський розповів главі ОБСЄ Лайчаку про кроки України для врегулювання ситуації на Донбасі 02
Фото: пресслужба президента

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ підтримує ініціативи, озвучені в Мінську представником України Кучмою, - Лайчак

Володимир Зеленський також поділився спогадами про свою поїздку на лінію розмежування в перші дні після вступу на посаду. Він підкреслив, що побував на сході не лише для того, щоб побачити, в яких умовах служать українські військові, а й для того, щоб особисто підтримати захисників.

Зі свого боку Мирослав Лайчак запевнив українську сторону у готовності ОБСЄ всіляко сприяти досягненню сталого миру на Донбасі.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100