Україна і США домовилися розшукувати українців-ветеранів, які брали участь у В'єтнамській війні або служили у В'єтнамі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

Зазначається, що меморандум було підписано між Мінветеранів України та управлінням Міністерства оборони США з розшуку військовополонених і зниклих безвісти.

Згідно з документом, його підписанти мають намір у межах українського та американського законодавства, а також за допомогою наявних ресурсів залучатися до пошуку українських ветеранів радянських часів, які брали участь у бойових діях у В'єтнамській війні (1959-1975) або проходили військову службу у В'єтнамі (1975-1986).

"Також передбачається надання доступу до цих ветеранів з метою інтерв’ювання щодо наявної в них інформації про військові операції, у ході яких військові США потрапили в полон або зникли безвісти", - зазначила міністр у справах ветеранів Ірина Фриз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінветеранів моніторитиме якість медичних послуг для учасників бойових дій, - Фріз