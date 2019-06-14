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14.06.19 13:33

ГПУ і СБУ затримали главу "ЦВК" Лягіна, який організував у травні 2014 року псевдореферендум "ДНР", - Луценко. ФОТО

ГПУ і СБУ затримали керівника "Центральної виборчої комісії ДНР", який у травні 2014 організовував і проводив так званий референдум "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав Генпрокурор Юрій Луценко.

За словами Генпрокурора, громадянину Роману Лягіну інкримінується державна зрада.

"На все приходить час розплати", - підкреслив Луценко.

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ГПУ і СБУ затримали главу ЦВК Лягіна, який організував у травні 2014 року псевдореферендум ДНР, - Луценко 01
Фото: Луценко/Facebook

Нагадаємо, Роман Лягін був главою "ЦВК" на "референдумі" 11 травня 2014 р. З 16 травня по 26 вересня був "міністром праці та соціальної політики ДНР". З 26 вересня 2014 року знову очолив "ЦВК ДНР".

У квітні 2016 року ватажок "ДНР" Олександр Захарченко звільнив Лягіна "в зв'язку з діяльністю, несумісною з посадою".

ГПУ і СБУ затримали главу ЦВК Лягіна, який організував у травні 2014 року псевдореферендум ДНР, - Луценко 02

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