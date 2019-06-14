Мінкульт вилучив із "чорного списку" актора "Сватів" Добронравова, який виступав в окупованому Криму

Оновлений список оприлюднено на сайті міністерства.

Нагадаємо, що співробітники СБУ задокументували, що Добронравов неодноразово робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією. Актор також багато разів відвідував окупований півострів, що є порушенням законодавства України.

Нині у списку загалом 147 прізвищ. Раніше Добронравов був у списку Мінкульту.

Речниця Мінкульту Юлія Даценко в коментарі "Українській правді" повідомила, що актора вилучено згідно з рішенням суду, яким Добронравову скасували заборону на в'їзд в Україну і дозволили знову ретрансляцію фільмів з його участю.

"У цьому конкретному випадку ми отримали ухвалу суду, яка набула чинності, і ми, виконуючи закон і рішення суду, скасували наказ про внесення Добронравова до списку осіб, які загрожують національній безпеці України", - зазначила Даценко.

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"З 2014 року, коли почалася російська агресія щодо України, було випрацювано чіткі механізми, за якими ми діємо. Ми отримуємо лист від СБУ і вносимо до цього списку. Ми не обговорюємо рішення СБУ: це їхня компетенція та їхнє повноваження. У зворотному випадку - процедура та сама", - підсумувала речниця Мінкульту.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року Міністерство культури України внесло Добронравова до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Йому також було заборонено в'їзд в країну. Після цього художній керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому розкритикував заборону на в'їзд Добронравову, а Студія мала намір оскаржити заборону серіалу в міжнародних судах. Через Добронравова Держагентство з питань кіно також заборонило показ серіалу "Свати".

Зазначимо, що після того як Добронравову був заборонений в'їзд у країну він і ще один заборонений російський актор Іван Охлобистін показали на своїх сторінках у соцмережах знімки зі скульптурою "Кримнаш", зроблені під час фестивалю "Льодова Москва".

27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону на в'їзд в Україну актора Федора Добронравова та анулював заборону на ретрансляцію деяких фільмів з його участю, зокрема серіал "Свати".