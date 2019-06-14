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14.06.19 16:01

"Чемодан, вокзал, Россия": в Кривому Розі невідомі залишили написи на офісі "ОП - За життя". ФОТОрепортаж

Невідомі залишили написи на будівлі і всередині офісу партії "Опозиційна платформа - За життя" в Кривому Розі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Первый Криворожский".

Чемодан, вокзал, Россия: в Кривому Розі невідомі залишили написи на офісі ОП - За життя 01

Зазначається, що порушники залишили такі написи на будівлі і всередині компанії: "чемодан, вокзал, Россия", "русский мир агенты Кремля", "сепары".

Чемодан, вокзал, Россия: в Кривому Розі невідомі залишили написи на офісі ОП - За життя 02

У Нацполіції  повідомили, що встановлюють обставини події в офісі "однієї з політичних партій в Кривому Розі".

Чемодан, вокзал, Россия: в Кривому Розі невідомі залишили написи на офісі ОП - За життя 03

"14 червня близько 11 години в офіс політичної партії зайшли невідомі чоловіки в масках і пошкодили майно. Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку. Зараз на місці працюють правоохоронці", - відзначили в поліції.

Чемодан, вокзал, Россия: в Кривому Розі невідомі залишили написи на офісі ОП - За життя 04

Співробітники правоохоронних органів встановлюють обставини справи та осіб, причетних до злочину.

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