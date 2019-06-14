Мігранти, що погоджуються на сезонні роботи, найбільше ризикують втратити пенсію або пільги, - експерти

Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Статистика демонструє – у більшості випадків трудова міграція сезонна і часто ризикована для громадян, застерігають експерти ринку праці.

З весни до пізньої осені – сезонні польові роботи закордоном – у топі пошукових запитів українців на рекрутингових сайтах. На перший погляд – збір ягід та фруктів – робота з високою платнею і без особливих вимог до позивачів. Реальність зовсім інша – розповідають постраждалі заробітчани.

"Якщо хтось по своїй дурості, чи по своїй безпам’ятності, чи ще по якійсь іншій причині зійшов з поля, тоді день йому не зараховується, він вважається не на роботі – прогул і штраф 150 злотих", – наголошують заробітчани.

Постраждалі кажуть: навіть після повернення на батьківщину їм не солодко. Втрачене здоров’я та порожній гаманець. Мігранти, які погоджуються на сезонні роботи, найбільше ризикують втратити пенсію чи пільги, пояснює юрист Марія Натха.

"Якщо це управлінський клас робітників, то тоді зараховують і компанії нормально ставляться до цього. Якщо ж це, скажімо так, роботи сезонні, то з цим важко. Оскільки навіть в Україні сезонні роботи не будуть зараховуватися до робочого стажу. Треба читати, який контракт, з ким підписується і чи буде гарантія, що потім в Україні це буде зараховуватися у трудовий стаж", – зазначає юрист.

Нині на заробітки закордон уже виїхало більш як 3 мільйони українців. В інституті демографії кажуть – якщо міграційний потік вчасно не зупинити, наслідки для України стануть катастрофічними.

"Імміграція – то справи держави, державної влади і політики. І всього іншого. І тут є така ситуація: чим швидше ми будемо наздоганяти сусідні країни за рівнем та якістю життя, можливо навіть якість важливіша, то, ясно, що менше буде виїжджати", – зауважує директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім.Птухи Елла Лібанова.