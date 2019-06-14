Поліцейські переплутали два будівництва, і під загрозою опинився міжнародний проект із будівництва сховища ядерних відходів, - "Енергоатом"

Про це написав у Facebook директор центру з попередження і протидії корупції НАК "Енергоатом" Олег Поліщук, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз "Енергоатом" за участю міжнародних інвесторів будує в зоні відчуження централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Це - перший подібний проект у країні. Поки Україна змушена вивозити ядерні відходи в Росію і платити за їхнє поховання там $200 млн на рік. Нове сховище вартістю $250 млн дасть змогу не залежати в цьому питанні від Росії.

В "Енергоатомі" були здивовані, отримавши від Департаменту захисту економіки Нацполіції вимогу надати копії документів.

"Коли ми спробували розібратися в причинах, то встановили, що все це пов'язано з простим головотяпством слідчо-оперативних органів", - пише Поліщук.

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Виявляється, поліція розслідує справу про привласнення майна на ще одному будівництві ядерних відходів. Його веде Державне спеціалізоване підприємство "Центральне підприємство з поводженню з радіоактивними відходами" (ДСП "ЦСППРВ").

"У процесі розслідування слідчі здійснили виїзд на місце розташування ДСП "ЦСППРВ" і по дорозі побачили будівництво ЦСВЯП, сфотографували інформаційний щит, на якому побачили, що замовником будівництва центрального сховища відпрацьованого ядерного палива є Енергоатом, підрядником ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" і прийшли до геніального висновку, що будівництво ЦСВЯП, де замовник "Енергоатом" і будівництво, яке десь на своїй території здійснює ДСП "ЦСППРВ" - це одне і те ж", - стверджує Поліщук.

"Енергоатом" відмовив поліції в отриманні документів через необґрунтованість вимог. Але поліцейські домоглися права скопіювати документи через суд.

"Зараз ми чекаємо слідчу групу зі своїм папером і своїми копіювальними пристроями для надання їм можливості отримати копії непотрібних документів", - написав Поліщук.

"Чому це небезпечно. Тому що через тупість слідчих навколо інвестиційного міжнародного проекту починають утворюватися токсичні пари. А ми знаємо, як такі запити впливають на інвестиційне середовище", - стверджує представник "Енергоатому".

"Там, де з'являються такі писульки, створюється токсичне середовище, не придатне для інвестицій, оскільки перш ніж щось розслідувати, треба мати хоча б ознаки злочину, а не хвору уяву", - додав Поліщук.