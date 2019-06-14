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14.06.19 16:27

Зеленський призначив Балана командувачем Нацгвардії України

Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Івановича Балана на посаду командувача Національної гвардії України.

Зеленський призначив Балана командувачем Нацгвардії України

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідному указі на сайті президента.

Крім того, Зеленський своїми указами звільнив заступника командувача НГУ Олега Кулика, призначив першим заступником Володимира Кондратюка та заступниками - Руслана Дзюбу і Юрія Лебедя.

Кар'єра

У 1992 Балан закінчив Саратовське вище військове командне Червонопрапорне училище.

У 2003 році Микола Балан закінчив Академію прикордонних військ України, з відзнакою.

Пройшов офіцерські посади від командира взводу до начальника управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України.

З 2010 року він був призначений начальником управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України.

18 квітня 2014 року Указом Президента України призначений заступником командувача Національної гвардії України.

У 2017 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України з відзнакою.

Указом президента Петра Порошенка 7 травня 2019 року був призначений на посаду виконуючого обов'язки командувача Національної гвардії України.

Нагороди

Нагороджений орденами "За заслуги" II і III ступенів, медаллю "За військову службу Україні".

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