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14.06.19 16:35

Зеленський призначив Дейнека главою Держприкордонслужби

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив керівником Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека.

Зеленський призначив Дейнека главою Держприкордонслужби

Відповідний указ опублікований на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Дейнека Сергія Васильовича головою Державної прикордонної служби України", - йдеться в оприлюдненому в п'ятницю указі №403/2019, датованому 13 червня.

Сергій Дайнеко - полковник Державної прикордонної служби України. У 2014 за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

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