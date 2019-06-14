Мають бути внесені зміни до Конституції, - Герус про визнання КС створення НКРЕКП неконституційним

"Це має бути врегульовано ухваленням нового закону про НКРЕКП, де будуть передбачені трохи інші процедури призначення. Крім того, на нашу думку, мають бути внесені зміни до Конституції для того, щоб у ній було передбачено існування різних регуляторів, не тільки енергетичних, а також деяких антикорупційних органів", - сказав Герус на брифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На його думку, це дозволить уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

Водночас Герус допустив, що після переформатування НКРЕКП у ній можуть залишитися працювати деякі діючі члени, але будуть призначені і нові.

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На уточнююче запитання, чи стосується рішення Конституційного Суду тільки НКРЕКП чи також Нацкомісії з цінних паперів та Нацкомфінпослуг, Герус констатував: рішення стосується лише Нацкомісії у сфері енергетики.

Раніше КС визнав створення НКРЕКП неконституційним.