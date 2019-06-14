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14.06.19 16:59

Кримінального авторитета затримали на Хмельниччині за вимагання 1 тис. дол. у підприємця, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили в Хмельницькій області кримінального авторитета на вимаганні грошей у громадян, зокрема представників комерційних структур.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Кримінального авторитета затримали на Хмельниччині за вимагання 1 тис. дол. у підприємця, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що житель регіону, раніше неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів, займається "вибиванням" неіснуючих боргів у громадян. У разі несплати грошей зловмисник погрожував фізичною розправою.

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Співробітники СБУ задокументували факт вимагання "смотрящим" від місцевого підприємця 1 тисячі доларів.

Правоохоронці затримали фігуранта виробництва в місті Славута після передачі всієї суми грошей. Затриманий чинив опір, намагаючись позбутися речових доказів.

Кримінального авторитета затримали на Хмельниччині за вимагання 1 тис. дол. у підприємця, - СБУ 02

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу.

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