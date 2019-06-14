Геращенко: Прогнозую, що Саакашвілі запропонує себе як прем'єр-міністра України, а Зеленський - не погодиться

Про це Антон Геращенко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я прогнозую, що пан Саакашвілі запропонує себе як прем'єр-міністра України. Володимир Зеленський, швидше за все, не погодиться з такою пропозицією. А далі пан Саакашвілі оберне всю гостроту своєї критики проти Володимира Зеленського", - зазначив нардеп.

Геращенко вважає, що рішення Зеленського повернути Саакашвілі громадянство було помилкою.

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"Нещодавнє рішення Президента Зеленського повернути Саакашвілі громадянство я теж вважаю помилкою. Позитив у цьому рішення один: пан Зеленський не боїться пана Саакашвілі. Мабуть, тому, що ще не розуміє масштабу особистості пана Саакашвілі", - зазначив нардеп.

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