Найближчими тижнями ЄС обговорить питання видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу, - Мінгареллі

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив глава Представництва ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі.

"Наше керівництво обговорить це питання протягом наступних кількох тижнів. Я не можу сказати, яким буде результат дискусій, але явне засудження таких дій вже було озвучено", - сказав він.

Мінгареллі нагадав, що ЄС відразу відреагував на рішення керівництва РФ про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів окупованих територій Донбасу.

"Було заявлено, що такими діями Росія робить чергову атаку на український суверенітет, що це є абсолютно спрямованою на дестабілізацію України дією, а також явним порушенням Мінських домовленостей", - зазначив посол.

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Зазначимо, рада Європейського Союзу збереться на засідання 20-21 червня.

Як повідомлялося, 14 червня російські паспорти за спрощеною програмою отримала в Ростовській області перша група жителів тимчасово окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.

У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

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Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.

29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.

Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.

Тим часом у Євросоюзі розглядають можливість заборонити в'їзд на свою територію громадянам України, які отримали паспорт Російської Федерації за спрощеною процедурою.