Україна і світ не визнають російські паспорти жителів окупованого Донбасу, - МЗС

Про це написала в Twitter речниця МЗС Катерина Зеленко, передає Цензор.НЕТ.
Вона зауважила, що триває подальша робота над новими санкціями проти Росії.
"Кремлівський режим і його маріонетки почали прискорювати надання громадянства Росії для українців на окупованих територіях Донбасу. Навмисно провокаційний акт, який Україна і весь цивілізований світ ніколи не визнають. Продовжуємо працювати над подальшими санкціями проти Росії", - заявила Зеленко.
Нагадаємо, Росія 14 червня почала видачу своїх паспортів жителям окупованого Донбасу.
Указ президента Росії Володимира Путіна про спрощене отримання громадянства РФ для громадян України, які живуть в окремих районах Донецької і Луганської областей, вийшов 24 квітня.