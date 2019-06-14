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14.06.19 18:16

Соратник Медведчука Тарас Козак купив телеканал ZIK

Народний депутат від "Опозиційного блоку", соратник Віктора Медведчука Тарас Козак став новим власником медіахолдингу ZIK.

Соратник Медведчука Тарас Козак купив телеканал ZIK

Про це повідомляє телеканал "112 Україна", який також належить Козаку, передає Цензор.НЕТ.

"14 червня 2019 року український політик Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу ZIK - компаній "Міст ТБ" і "ТРК "Нові комунікації". Таким чином, у медіаактиві Козака тепер три канали: "112 Україна", NewsOne і Zik", - зазначає телеканал.

Сам Тарас Козак заявив, що на базі трьох своїх телеканалів створить новий медіахолдинг "Новини".

"Для мене придбання телеканалу ZIK - це осмислений і прагматичний крок. Інформаційне мовлення в Україні на сьогодні випереджає багато світових великих каналів по своїй мобільності, інтересу аудиторії, зображенню. Отримавши ZIK, я зможу побудувати найбільшу мережу інформаційних мовників, яка з точки зору ресурсів робить їх менш витратними і водночас створює їхню велику капіталізацію як актив. І цей актив називається інформаційний медіахолдинг "НОВИНИ", - зазначив Козак.

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