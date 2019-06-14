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14.06.19 19:16

Данилюк обговорив із тимчасово повіреною у справах США в Україні Квін реформу сектора безпеки та оборони. ФОТО

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк провів зустріч із тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу РНБО.

Данилюк обговорив із тимчасово повіреною у справах США в Україні Квін реформу сектора безпеки та оборони 01

"Під час зустрічі сторони обговорили стан і перспективи реформування сектора безпеки та оборони України і питання розширення двосторонньої співпраці зі США", - йдеться в повідомленні.

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Серед пріоритетів у роботі РНБО України Данилюк назвав військову реформу, а також реформування ДК "Укроборонпром", поставку якісної зброї і техніки для української армії, енергетичну безпеку, кібербезпеку, реформу СБУ і розвідувальних органів. Секретар РНБО також наголосив на важливості активізації роботи "мінського формату".

Данилюк обговорив із тимчасово повіреною у справах США в Україні Квін реформу сектора безпеки та оборони 02

У свою чергу, Квін відзначила прогрес у реалізації оборонної реформи, наголосила на важливості проведення прозорого міжнародного аудиту ДК "Укроборонпром", і запевнила у незмінності підтримки США України на геополітичній арені.

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