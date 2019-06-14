Від початку доби одного воїна поранено. Ворог шість разів порушив перемир'я, застосувавши під Мар'їнкою артилерію калібру 122мм, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі штабу ООС.

На вечірньому брифінгу була озвучена така інформація: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил, із них:

тричі в районі населеного пункту Мар'їнка, від напрямку Олександрівка та Трудовська - з 122 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

в районі населеного пункту Південне, у напрямку шахти імені Гагаріна - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Попасної, від напрямку Калинове-Борщувате - з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем;

Новгородське, від напрямку населеного пункту Широка Балка - з автоматичних гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

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