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14.06.19 19:49

Від початку доби одного воїна поранено. Ворог шість разів порушив перемир'я, застосувавши під Мар'їнкою артилерію калібру 122мм, - штаб ООС

Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої мінськими угодами артилерії 122 мм, мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Від початку доби одного воїна поранено. Ворог шість разів порушив перемир'я, застосувавши під Мар'їнкою артилерію калібру 122мм, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі штабу ООС.

На вечірньому брифінгу була озвучена така інформація: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил, із них:

тричі в районі населеного пункту Мар'їнка, від напрямку Олександрівка та Трудовська - з 122 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

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