Журналіст звинуватив нардепа Різаненка у визнанні юрисдикції РФ в окупованому Криму, той заперечує звинувачення. ДОКУМЕНТ

Свої звинувачення Максим Савчук озвучив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ. За словами журналіста, Різаненко фактично визнав юрисдикцію агресора на території окупованого півострова.

"Про це свідчать дані російського реєстру юридичних осіб. Згідно з ним Різаненко Павло Олександрович став співзасновником російського ТОВ "Трубосталь" (ІПН 9103074297, Ялта) після окупації Криму", - написав Савчук.

Журналіст підкреслив, що станом на 28.09.16, згідно з випискою, Різаненко володів часткою 25% у цій компанії.

Народний депутат на своїй сторінці в Facebook відкидає звинувачення. Різаненко стверджує, що став акціонером "Трубосталі" в 2008 році.

"Решта акціонерів товариства, власники 75%, самостійно, не повідомивши Павла Різаненка і маючи кворум для ухвалення рішення, 17.06.2015 року здійснили "реорганізацію" юридичної особи згідно з російським законодавством. Всіх діючих акціонерів українського ЗАТ "Трубосталь" автоматично внесли як акціонерів російської компанії і відомості про них - у російський реєстр юридичних осіб", - повідомив Різаненко.

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"Після численних складних комунікацій із акціонерами українського ПрАТ "Трубосталь" Різаненка П.А. виключили з числа акціонерів російської компанії ТОВ "Трубосталь", про що свідчать публічні дані з російських реєстрів", - зазначено на сторінці нардепа.

Різаненко наголосив, що востаннє був у Криму до окупації - в березні 2014 року, а з квітня 2014 є нев'їзним на окупований півострів. Крім того, його включено в список санкцій Росії проти України.

Втім, ці аргументи не переконали журналіста. Савчук звернув увагу на те, що в документі, оприлюдненому Різаненком, зазначено, що у нардепа є російський ІПН.

"І тут ось яка виникає ситуація: щоб отримати цей російський ІПН, пише податкова служба РФ, треба здійснити низку процедур. І головна - це ОСОБИСТО написати заяву до податкового органу... Цю процедуру знову зробили нечесні бізнес-партнери?" - запитує Савчук.

За його словами, частина юристів підтверджують, що під час правового беззаконня в Криму в 2014-2015 роках Різаненкові справді могли видати російський ІПН без його відома. Інші правознавці категорично заперечують таку можливість.

"Спростувати те, що Павло Різаненко став співвласником компанії проти власної волі, поки можливості немає. Через те, що я не маю доступу до внутрішньої документації. З іншого боку, нардеп на підтвердження своєї позиції - жертви нечесних бізнесменів - не надав (можливо, поки) ні судових позовів на цих людей, ні звернень у правоохоронні органи", - підсумував журналіст.

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