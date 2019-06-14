Агент Кремля Медведчук за рік купив три новинні українські телеканали, - Бутусов

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Три новинні телеканали - 112, "NewsОne" і віднині - ZIK, куплені кумом Путіна й агентом Кремля в Україні Віктором Медведчуком лише за один рік.
Росія нарощує свій вплив на українську політику - якось не схоже, щоб так поводилась країна, яка готується укласти мир. Це пряма інформаційна та організаційна підготовка до масштабної війни.
Причому зверніть увагу на демонстративні дії - ніхто не намагається приховати імена власників, навпаки, цим явно хизуються. Адже формально оформив на себе канал Тарас Козак - найближчий партнер Медведчука і його найдовіреніша особа.
Що більше політичних активів скуповує Медведчук, то більше можливостей для того, щоб спровокувати широкомасштабний військовий конфлікт, створює Путін.
Відкрита дестабілізація держави, створення прокремлівських маріонеткових проектів, що розкручуються своїми телеканалами - і все це без жодної протидії держави! Це поведінка жертви.
Звичайно, ніколи Тарас Козак не вкладе ані копійки в такий медіа-актив - він лише виконавець, який отримав кремлівські гроші і легалізовує в Україні вплив Москви.
Що ж, тепер цю проблему національної безпеки зобов'язаний вирішувати новий Верховний головнокомандувач, новий секретар РНБО і новий виконуючий обов'язки глави СБУ.
В архіві АП лежить постанова Верховної Ради і рішення РНБО про введення санкцій проти телеканалів Медведчука "112" і "Ньюсван". Порошенко не ввів у дію своїм указом рішення РНБО, сміливості забракло, і відповідальність за цю проблему переклав на нового президента. Чи вистачить духу у Зеленського зробити те, що не посмів його попередник?