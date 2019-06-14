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14.06.19 20:07

Українські зв'язківці беруть участь у навчаннях НАТО "CWIX-2019" з кібербезпеки, - Міноборони. ФОТО

12 червня у місті Бидгощ, Республіка Польща, відбулося урочисте відкриття навчань НАТО "CWIX-2019", в якому беруть участь понад 1500 фахівців із 36 країн-членів НАТО і країн-партнерів. Серед учасників - представники військ зв'язку Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Українські звязківці беруть участь у навчаннях НАТО CWIX-2019 з кібербезпеки, - Міноборони 01

Під час навчань НАТО "CWIX-2019" офіцери-зв'язківці ЗСУ разом із колегами з 17 країн-членів НАТО і країн-партнерів відпрацьовуватимуть питання щодо забезпечення кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Українські звязківці беруть участь у навчаннях НАТО CWIX-2019 з кібербезпеки, - Міноборони 02

Навчання НАТО "CWIX-2019" триватимуть до 28 червня цього року. Впродовж цього часу в рамках роботи цільової групи з кібернетичної безпеки заплановано провести близько 100 тестів і досліджень, для виконання яких залучається кіберпідрозділ Збройних Сил України.

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