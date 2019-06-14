У нас уже були "знижки" за Харківськими угодами. В результаті ми втратили Крим, - Яценюк про заяви Бойка і Медведчука щодо знижок на російський газ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Народного фронту", про це він заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Ми вже мали "знижку" на газ від Росії по Харківських угодах. В результаті цього ми втратили Крим, адже Росія поставила тоді умову – продовження перебування російської військової бази Чорноморського флоту на території України", - сказав він.

"Відомі "рятувальники України" Бойко і Медведчук вкотре поїхали до РФ. Тому що їх попередній візит до Медведєва додав їм 1 чи 2 відсотки рейтингу", - зазначив він.

"Вони поїхали принести знижку 25% на газ. Можна без знижок? Ми вже мали "знижку" по Харківських угодах. В результаті цих Харківських угод ми втратили Крим, тому що Росія фактично поставила тоді умову – продовження перебування російської військової бази Чорноморського флоту на території України", - підкреслив лідер НФ.

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Він сказав, що до 2014 року українські прем'єри й президенти "на Новий рік приїжджали не під ялинку, а під російський "Газпром", на колінах там повзали і випрошували газовий контракт": "Ми сказали: ні, так більше не буде. Тепер ми купуємо газ тільки в європейців, тільки за прозорою формулою, тільки за прозорою ціною".

Арсеній Яценюк згадав про свої переговори 2014 року як глави уряду із керівником "Газпрому" Олексієм Міллером у Києві: "Я кажу: ми з вами все обов’язково підпишемо. Тільки ви спочатку поверніть гроші, які ми вам переплатили. А після цього ми з вами підпишемо нову угоду".