Фірсову пропонували опублікувати матеріали нібито зі зламаної пошти Грановського

Про це Фірсов повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його текст повністю (мовою оригіналу).

"Попал в одну неоднозначную историю, о которой считаю нужным рассказать, чтобы избежать каких-либо кривотолков и не быть заложником чужих конфликтов и бизнес-разборок.

В 2016 году, еще когда я был народным депутатом, на меня вышли представители эстонского бизнесмена Хилара Тедера и его компании Arricano, которые заявили что мой тогдашний коллега по фракции БПП Александр Грановский произвел рейдерский захват их доли в ТРЦ "Скаймолл" и попросили помочь отбить рейдерскую атаку.

Тогда я посчитал своим долгом не покрывать Грановского, а придать эту информацию огласке. А кроме того - подал документы в ГПУ, МВД и НАБУ, и давал показания на допросах. Грановский тогда обвинял меня в том, что я выполняю чей-то политический заказ, так как не мог поверить, что в реальности кто-то может просто из принципа требовать законности. Тем не менее, никакого заказа я не выполнял, а просто выполнял свой депутатский долг и защищал интересы инвестора, который ко мне обратился.

С тех пор конфликт вокруг ТРЦ "Скай мол" так и тянулся в судах несколько лет. И вот теперь, когда в Украине сменилась власть, представители Хилара Тедера снова вышли на меня с предложением помочь им решить этот бизнес-конфликт в их пользу. Но теперь, я вынужден отказать уже им по следующим причинам.

Изначально я был уверен, что имею дело с европейскими инвесторами, которые столкнулись с беспределом в Украине, однако со временем убедился, что происходит бизнес-конфликт, в котором нет светлой и темной сторон. К сожалению, представители компании Arricano решили действовать незаконными методами. Они сказали, что взломали электронную почту Александра Грановского и предложили мне опубликовать материалы, которые нашли в этой почте.

Мое мнение относительно Грановского не изменилось. Ни от чего из того, что я говорил и писал о нем, я не отказываюсь. Более того, считаю что таким не должно быть места в украинской политике. Однако, публиковать материалы, добытые преступным путем, я не буду. И считаю, что бороться против беспредела с помощью другого беспредела - не правильно и бесполезно.

Материалы якобы из почты мне передали в электронном виде. Но понимая, что меня могут использовать, обратился к специалистам за консультацией. Мне ответили, что не имея доступа к оригинальному ящику, нет возможности судить о подлинности этого компромата. Поэтому я не готов куда-то передавать или публиковать такую информацию.

Кроме того, недавно мне стало известно, что компания Arricano имеет бизнес в оккупированном Крыму и таким образом фактически признает оккупационную администрацию полуострова и платит ей налоги. И это обстоятельство уже не позволяет мне считать дальше эту компанию честными европейскими инвесторами и помогать этим людям в каком-либо виде.

Arricano принадлежит ТРЦ "Южная Галерея", который был открыт в Симферополе в 2014 году и спокойно работает по сей день. Причем, их компания этого даже не скрывает. Информацию о работе ТРЦ в Симферополе можно найти, например, на официальном сайте Arricano в разделе "Информация для инвесторов", где есть данные из финансовых отчетов за прошлый год.

Считаю правильным написать этот пост и рассказать об этой истории, так как мое имя продолжает фигурировать в этом бизнес-конфликте и может быть использовано в дальнейшем одной из сторон. Не жалею о том, что решил помочь эстонскому бизнесмену в 2016 году, когда еще не знал всех обстоятельств этого дела, и хотел защитить интересы иностранного инвестора. Но работать чёрным пиарщиком и публиковать сомнительную информацию из взломанных почт я не хочу, не буду и не советую другим. Тем более мне не хочется помогать, и вообще чтобы мое имя было как-то связано с компанией, имеющей бизнес в оккупированном Крыму".