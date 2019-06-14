Зеленський зустрівся з сім'ями захоплених Росією військових моряків

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Глава держави наголосив, що тримає ситуацію на контролі і нагадав про рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права у цій справі.

"Ми впевнені, що ті кроки, які ми зараз робимо, найближчим часом дадуть нам можливість повернути моряків", – сказав Зеленський.

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Під час зустрічі піднімалося питання підтримки родин моряків, зокрема забезпечення їх житлом. Також ішлося про законопроект, який передбачає надання полоненим морякам статусу учасників бойових дій.

Президент наголосив, що через недієздатність чинної Верховної Ради ухвалення цього документа на нинішньому етапі неможливе. Зеленський переконаний, що законопроект розглянуть народні депутати вже нового скликання.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з якимРосія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.