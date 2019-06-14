Зеленський у Фейсбуці запропонував три кандидатури на посаду голови Львівської ОДА і заявив, що хоче почути про них думку людей

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "День добрий, Львівщино! Звертаюся до вас по допомогу. Зараз маємо трьох претендентів на посаду голови Львівської ОДА.

Хочу дізнатися вашу думку про цих добродіїв. Що ви знаєте або чули про їхню репутацію, менеджерські та моральні якості?

Та й узагалі – хто вам більше до вподоби?

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Ось наші кандидатури:

1. Денис Шмигаль, 43 роки. Кандидат економічних наук.

Директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, заступник генерального директора ПАТ "ДТЕК Західенерго".

2. Максим Козицький, 38 років. Директор компанії "Еко-Оптіма". Лауреат премії "Людина року" в номінації "Підприємець року".

3. Маркіян Мальський, 35 років. Адвокат, кандидат юридичних наук. Голова західноукраїнської філії юридичної компанії Arzinger.

Автор трьох книг, понад 100 наукових і 300 публіцистичних статей.

Що думаєте?"

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