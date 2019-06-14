Італійці хочуть отримати від України мільйонні компенсації за загибель репортера на Донбасі

Про це на нинішньому засіданні суду у справі Марківа заявила адвокат Алессандра Баллеріні, що представляє родину Роккеллі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Адвокатка гостро засудила Україну за "бездіяльність у розслідуванні обставин та причин смерті італійського фотографа". Вона переконана, що українська сторона образила гідність батьків загиблого.

За її словами, сім’я Роккеллі ніколи не хотіла говорити про гроші, але захисниця вимагає від суду присяжних призначити компенсацію на суму 1 млн євро – по 500 тисяч євро для матері і для батька загиблого. Для цивільної дружини загиблого Баллеріні просить 800 000 євро.

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"Ми просимо вироку, який поверне спокій родині та визнає професіоналізм, пристрасть і сміливість Андреа Роккеллі", – заявила Беллеріні, додавши, що "розрив з українською владою залишається непоправним".

Ще одне грошове відшкодування інший адвокат запропонував для сестри фотографа.

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Також компенсації зажадали Спілка італійської преси FNSI та обласна Асоціація журналістів Ломбардії. Вони не озвучили суму своїх вимог, передавши їх судді у письмовому вигляді. Гроші обіцяють використати "для захисту італійських журналістів".

Суд над Марківим триває з 6 липня минулого року. Залишилося провести ще 3 засідання. Наступної п'ятниці з промовою виступить провідний захисник підсудного Раффаелле Делла Валле і адвокат-представник України - Нікколо Бертоліні Клерічі, 5 липня підсумки захисту оголосить адвокат Донателла Рапеллі. Вердикт очікують 12 липня.

Нагадуємо, 29-річного українського нацгвардійця Віталія Марківа заарештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Його обвинувачують у причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова унаслідок обстрілу біля Слов'янська 24 травня 2014 року.

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Військовий відкидає обвинувачення і заперечує свою причетність. Його адвокат Рафаелле Делла Валле вважає обвинувачення проти Марківа безпідставними, а висновок упередженим. Україна також заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера.

Сторона обвинувачення - батьки загиблого, журналістські організації Італії - наполягає на версії навмисного вбивства фотокореспондента під час війни на Донбасі. Товариства журналістів Італії висунули позов проти України через загибель їхнього колеги Андреа Роккеллі. Обвинувачення проти Марківа і держави Україна об'єднано в одну справу.

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