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14.06.19 22:09

Гройсман доручив надати КП "Вода Донбасу" статус "захищеного споживача" електроенергії

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручив невідкладно вжити заходів для забезпечення питною водою жителів Донецької і Луганської областей.

Гройсман доручив надати КП "Вода Донбасу" статус "захищеного споживача" електроенергії

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Згідно з підписаним главою уряду дорученням, необхідно відновити і забезпечити безперебійне постачання електроенергії на об'єкти водопостачання і водовідведення КП "Компанія "Вода Донбасу" і надати підприємству статус "захищеного споживача".

Також доручено провести інвентаризацію резервних джерел водопостачання. На період відсутності централізованого водопостачання необхідно забезпечити підвезення води і санітарний контроль на відповідних об'єктах і територіях.

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