Він хоче бути єдиним бенефіціаром ПЦУ, - Епіфаній про Філарета

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив митрополит Епіфаній в ефірі Радіо НВ.

"Після Об'єднавчого собору і після отримання Томосу у нас відбулися певні відмінності в майбутньому баченні розвитку єдиної помісної православної церкви, за моделлю управління церквою, яка об'єдналася", - повідомив Епіфаній.

За його словами, так званими акціонерами Томосу є не якась певна особа, а український народ.

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"Але зараз ми бачимо, що одним єдиним бенефіціаром хоче бути одна певна фігура (Філарет - Ред.), певним одним акціонером. Але ми хочемо, щоб ця церква в майбутньому керувалася соборно, а не одноосібно. [...] На жаль, певні владні амбіції з боку почесного патріарха Філарета хочуть зруйнувати всі столітні сподівання українського народу мати свою помісну православну церкву", - додав Епіфаній.



