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14.06.19 22:45

Данилюк провів нараду в ситуаційній кімнаті РНБО, яку раніше вважав вкраденою. ФОТО

У Головному ситуаційному центрі РНБО з ініціативи СБУ відбулася міжвідомча нарада з питань посилення боротьби з контрабандою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу РНБО.

Данилюк провів нараду в ситуаційній кімнаті РНБО, яку раніше вважав вкраденою 01

У нараді взяли участь представники СБУ, МВС, Міністерства фінансів, Мінекономрозвитку, Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби, Національної поліції, НАБУ, ДБР.

Як видно на фотографіях, обладнання та монітори ситуаційного центру РНБО не пропали й активно використовуються учасниками наради.

Данилюк провів нараду в ситуаційній кімнаті РНБО, яку раніше вважав вкраденою 02

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Секретар РНБО Данилюк запропонував присутнім наступного тижня надати пропозиції щодо практичних кроків у боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил, після чого їх буде узагальнено і представлено на розгляд президенту.

Данилюк провів нараду в ситуаційній кімнаті РНБО, яку раніше вважав вкраденою 03

Нагадуємо, раніше Данилюк заявляв про зникнення з ситуаційної кімнати АП моніторів і серверів із секретною інформацією.

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