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14.06.19 22:45

Секретар РНБО Данилюк знайшов ситуаційну кімнату РНБО, про зникнення якої він заявляв. ФОТО

У Головному ситуаційному центрі РНБО з ініціативи СБУ відбулася міжвідомча нарада з питань посилення боротьби з контрабандою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу РНБО.

Секретар РНБО Данилюк знайшов ситуаційну кімнату РНБО, про зникнення якої він заявляв 01

У нараді взяли участь представники СБУ, МВС, Міністерства фінансів, Мінекономрозвитку, Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби, Національної поліції, НАБУ, ДБР.

Як видно на фотографіях, обладнання та монітори ситуаційного центру РНБО не пропали й активно використовуються учасниками наради.

Секретар РНБО Данилюк знайшов ситуаційну кімнату РНБО, про зникнення якої він заявляв 02

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Секретар РНБО Данилюк запропонував присутнім наступного тижня надати пропозиції щодо практичних кроків у боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил, після чого їх буде узагальнено і представлено на розгляд президенту.

Секретар РНБО Данилюк знайшов ситуаційну кімнату РНБО, про зникнення якої він заявляв 03

Нагадуємо, раніше Данилюк заявляв про зникнення з ситуаційної кімнати АП моніторів і серверів із секретною інформацією.

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