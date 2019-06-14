В Адміністрацію Президента дозволять приходити в шортах і з ноутбуками

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода". Зміни ініціював Давид Арахамія, номер 4 у виборчому списку партії "Слуга народу".

"В адміністрацію вже можна (приходити в шортах – ред.). Мене не пускали. Кажуть: дрес-код. Я кажу: хто дрес-код затвердив? Вони кажуть: не знаємо. Я знайшов коменданта. Кажу: а чому дрес-код, чому не можна в шортах? І знайшли документи. Поміняли документи. Зараз можна", – розповів Арахамія.

За його словами, зміни внесли в документ, який вимагав спеціального дозволу для відвідування будівлі адміністрації з ноутбуком.

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"Розумієте, в адміністрацію президента не можна без спеціального дозволу пройти з комп’ютером. Але туди багато журналістів ходить, експертів. І в них є комп’ютери. Я кажу: чому iPhone можна, iPad як планшет можна (це є фактично комп’ютер), а комп’ютер вже не можна? От що за дурня? Просто ніхто не "парився". Я знайшов документ, який це регламентує. Ми пішли і підписали документ, що зараз можна і з ноутбуком. Тобто це такі вже дві маленькі реформи", – сказав Арахамія.

Відповідальна за департамент інформаційної політики Ірина Побєдоносцева підтвердила, що у документ, який регламентує зовнішній вигляд співробітників і відвідувачів будівлі АП буде змінено.

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"У нас – аналогічні ідеї і думки, тому що просто жарко… Поки що на офіційному рівні це в робочому процесі. Цей процес триває, тому що це не така проста історія. Але це буде точно, бо ми всі підтримуємо цю ініціативу і вважаємо, що це трохи застрілі заходи. Найближчим часом має запрацювати ця інновація", – зазначила Побєдоносцева.

Так само зміни будуть внесені до документу, що стосується відвідування адміністрації президента з ноутбуком, додала вона.

"Залишилося врегулювати це питання, щоб по всіх інстанціях це пройшло", – сказав Побєдоносцева.