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14.06.19 23:30

Підприємець підпалив себе на сесії міськради в Бердичеві на Житомирщині. ВIДЕО

У Бердичеві місцевий підприємець підпалив себе в сесійній залі міської ради, щоб привернути увагу місцевої влади до свого питання.

Як передає Цензор.НЕТ про це пише місцеве видання 20 хвилин

Інцидент стався після відкриття сесії міської ради, близько 10 години ранку. Депутати, які кинулися гасити вогонь, також постраждали і дістали опіки.

Зараз у будівлі міськвиконкому тривають слідчі дії, туди прибули представники поліції і прокуратури. Постраждалого чоловіка забрали в міську лікарню, сесія продовжилася в іншому приміщенні.

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Як повідомляють місцеві видання, підприємець, який намагався вчинити самоспалення на сесії, давно відомий у Бердичеві.

Раніше він займався ресторанним бізнесом, був власником кафе "У пані Новак" і ресторану "Наяда" на території міського пляжу. Через цей ресторан у підприємця виник конфлікт із орендарем, про що знали в Бердичівському міськвиконкомі.

Для вирішення конфлікту обох підприємців викликали на засідання виконкому, але винуватець нинішнього інциденту тоді не прийшов, вирішив, що епатажний вчинок із підпалом краще сприятиме вирішенню ситуації.

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