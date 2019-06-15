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15.06.19 08:36

За добу на Донбасі поранено одного українського воїна, знищено одного найманця РФ, терористи здійснили 24 обстріли, - штаб ООС

За минулу добу найманці російсько-терористичних військ 24 рази обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі, поранено одного українського військовослужбовця.

За добу на Донбасі поранено одного українського воїна, знищено одного найманця РФ, терористи здійснили 24 обстріли, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил (ООС) на сторінці у Facebook.

"14 червня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них шість разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122-мм артилерії, мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення", - йдеться у звіті.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Зокрема, п'ять разів Мар'їнку - з 122-мм артилерії, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, двічі Павлопіль - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, н.п. Красногорівка - з 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів, поблизу н.п. Гнутове - з великокаліберних кулеметів, двічі Водяне - з автоматичних гранатометів, околицю Лебединського - зі стрілецької зброї, Пищевик - із гранатометів різних систем, поблизу н.п. Тарамчук - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, Широкине - зі станкового протитанкового гранатомета.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських військовослужбовців обстріляно 9 разів. Зокрема, тричі Південне - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, Попасну - з мінометів калібру 82 мм, поблизу н.п. Новгородське - з автоматичних гранатометів, Золоте-4 - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, тричі Станицю Луганську - зі стрілецької зброї.

За даними української розвідки, 14 червня одного найманця РФ знищено.

"Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази", - додали в штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зробив два обстріли позицій українських захисників. Зокрема, поблизу н.п. Лебединське - з гранатомета і стрілецької зброї, Авдіївку обстрілювали з міномета калібру 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил. Зокрема, двічі Станицю Луганську - з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

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