За НП у виправних установах України стоять злодії в законі, правоохоронцям потрібен інструмент для видалення цієї пухлини, - Аброськін

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook пише перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

Він повідомив, що днями під головуванням Генерального прокурора України Юрія Луценка відбулася нарада, в якій взяли участь керівництво Національної поліції, СБУ, Державної кримінально-виконавчої служби України. На ній розглядалися питання про останні негативні події, що мали місце в державних виправних установах, розташованих в Одеській, Черкаській, Дніпропетровській областях.







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"Наразі, на жаль, у кожній області країни є "положенці", які за узгодженням зі злодіями в законі в місцях позбавлення волі обирають так званих "смотрящих", діяльність яких насаперед спрямована на послаблення режиму утримання, за принципом: "підтримуєш злодійській рух - живеш комфортно, отримуєш "грів" та привілеї", - написав Аброськін.

За його словами, головною метою діяльності так званих злодіїв у законі є особисте збагачення і наповнення різних "общаків", які і є фінансовим підґрунтям для подальшої злочинної діяльності та поширення "злодійської ідеології".

"Наразі підконтрольна злодіям лише одна установа переказує до "злодійського общака" до 500 тисяч гривен щомісяця, до речі, зараз в Україні функціонують 138 установ виконання покарань", - зазначив Аброськін.

Він також зазначив, що за частину цих грошей створено і діють різні підконтрольні злодіям у законі громадські організації, окремі псевдоактівісти, наймаються адвокати, а також корумпуються співробітники правоохоронних органів і судді.

"Останнім часом злодії в законі активно використовують деяких журналістів, правозахисні групи. Мета одна: послаблення режиму утримання у виправних установах, дискредитація керівників різного рівня правоохоронних органів, які займають принципову позицію", - додав він.

"Якщо у нас, правоохоронців, не буде відповідного інструмента, як-от відповідного закону для видалення з організму нашої країни ракової пухлини під назвою злодії в законі, вона буде поширюватися на весь організм, на всі сфери життєдіяльності нашої країни", - підсумував Аброськін.

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