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15.06.19 09:40

Унаслідок аварії на шахті "Торецьквугілля" на Донеччині загинув один шахтар, - ДСНС

У Донецькій області унаслідок аварії на шахті "Центральна" поблизу Торецька загинув робітник, інший врятувався самостійно.

Унаслідок аварії на шахті "Торецьквугілля" на Донеччині загинув один шахтар, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"14 червня о 20:56 до ДСНС надійшла інформація, що поблизу міста Торецьк у шахті "Центральна" ДП "Торецьквугілля" на горизонті 1146 м на ділянці №42 стався раптовий викид вугільно-газової суміші з обвалом породи", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на аварійній ділянці перебували два гірники, один врятувався самостійно. У ніч на 15 червня близько 3:15 рятувальники знайшли тіло другого гірника (1983 р.н.).

"Заглом у шахті працювало 119 гірників. Роботу шахти припинено, гірників підняли на поверхню", - зазначили рятувальники.

До рятувальних робіт залучалося чотири гірничо-рятувальні відділення Міненерговугілля.

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