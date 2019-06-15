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15.06.19 11:35

Обвинувачений у державній зраді ексрегіонал Єфремов увійде до першої десятки списку "Опоблоку" на виборах до Ради

Обвинувачений у державній зраді ексглава парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов посяде місце Володимира Пилипенка в першій десятці виборчого списку партії "Опозиційний блок" на позачергових виборах до Верховної Ради України.

Обвинувачений у державній зраді ексрегіонал Єфремов увійде до першої десятки списку "Опоблоку" на виборах до Ради

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це народний депутат, лідер партії "Наші" Євген Мураєв заявив в ефірі телеканалу "Україна".

"Олександр Сергійович (Єфремов. - Ред.) вже три роки перебуває в місцях позбавлення волі за абсолютно надуманими обвинуваченнями, які не мають доказової бази. Я дуже сподіваюся, що це допоможе його звільнити і привернути увагу ще до тисяч інакодумців, які перебувають у місцях позбавлення волі через режим Порошенка (п'ятий президент України Петро Порошенко. - Ред.). Я б хотів, щоб на це звернув увагу Зеленський (чинний глава України Володимир Зеленський. - Ред.) і таки звільнив цих людей", - заявив Мураєв.

Він повідомив, що Єфремов увійде до першої десятки виборчого списку "Опозиційного блоку" замість Володимира Пилипенка, який вирішив не брати участі у виборчій кампанії.

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"Володимир Пилипенко - заслужений юрист України. Я знаю його як дуже кваліфікованого юриста, який показав свій професіоналізм. Коли почався скандал, він сам ініціював зустріч. Ми дуже довго говорили, і, я вважаю, він ухвалив дуже зважене, тверезе політичне рішення - не брати участі у виборчій кампанії, а зосередитися на своїй професійній кар'єрі юриста", - розповів Мураєв.

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Нагадаємо, Олександра Єфремова обвинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч.1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст.  27, ст. 341 Кримінального кодексу України.

Ексрегіонал обвинувачується в організації захоплення будівлі Луганської ОДА навесні 2014 року, в пособництві під час захоплення будівлі Управління СБУ в Луганській області, вчиненні умисних дій із метою зміни меж території та державного кордону України. Йому також інкримінують організаційне та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" і державну зраду.

23 липня ГПУ почала заочне розслідування щодо соратників Єфремова - екснардепа С. Горохова і колишніх голів Луганської обласної ради В. Голенка, його першого заступника Є. Харіна, луганського міського голови С. Кравченка і його першого заступника М. Пілавова.

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