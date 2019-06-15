Спека та відсутність вітру: в Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники розповіли, що метеорологічні умови, що сприяють накопиченню й утриманню шкідливих домішок у приземному прошарку в Києві спостерігаються з 8 червня.

"Протягом 12-13 червня, за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту сягнув переважно 5-6 середньодобових гранично допустимих концентрацій у деяких районах: вул. Скляренка, Оболонського проспекту, Бессарабської та Деміївської площ", - заявили в ДСНС .

Повідомляється, що, за прогнозом Гідрометцентру, спекотний характер погоди, поле підвищеного тиску, слабкий вітер у приземному прошарку, нічні приземні інверсії і рівень забруднення з тенденцією подальшого зростання в столиці утримаються до 18 червня 2019 року.

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