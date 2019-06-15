Яценюк: Якщо на проекті "Стіна" хтось вкрав, нехай відповідає. Але кордон має бути збудовано

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НФ, про це він сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Яценюк зазначив, що питанням необлаштованості українсько-російського кордону він займався ще з 2007 року, коли був міністром закордонних справ: "Ми проводили демаркацію і делімітацію. Росія страшенно не хотіла, щоб був кордон. Страшенно".

"Ну як на кордоні між Україною і Росією немає жодних споруд? Взагалі немає державного кордону. А чим тоді займається Державна прикордонна служба, що вона охороняє?" - додав експрем’єр.

"Коли я став прем'єром, зрозумів, що треба терміново будувати кордон. Я показав, як це виглядає: це цілий комплекс інженерних і оборонних споруд, контрольні смуги, вали, загородження. Це фахівці, які володіють знаннями, розробили весь цей проект. Моє завдання було його здешевити. Я його здешевив на початковому варіанті вчетверо в доларовому еквіваленті", - нагадав він.

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Після цього, підкреслив експрем’єр, проти нього і проекту почалася дискредитаційна кампанія: "Сто разів вже показали, скільки збудовано, але люди до сьогодні говорять про те, що це фікція. Хтось собі намалював, що це буде Велика китайська стіна. В Ізраїлі система безпеки називається Iron Dome ("Залізний купол"). Але це ж не збудували над Ізраїлем залізний купол. Я за такою ж логікою назвав це "Стіна".

Коли почалася дискредитаційна кампанія проти проекту, певні правоохоронні органи почали на цьому піаритися: "Я сказав: якщо якісь будівельники вкрали гроші, ви їх посадіть".

Яценюк ще раз нагадав, що доручення перевірити витрачання коштів на проект підписав він як глава уряду, і це доручення опубліковано в інтернеті.

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"Я дав команду перевіряти. А ви хочете заробити дешевий політичний рейтинг. Якщо там вкрали, будь ласка, посадіть їх у тюрму. Тільки нікого не посадили. Галасу купа, а ніхто не сидить. Так це що було? Кримінальне переслідування? Чи це була частина заробляння дешевих політичних дивідендів? Яценюка було ж популярно критикувати", - зазначив він.

Яценюк нагадав, що на місця облаштування кордону їздили десятки знімальних груп, народні депутати: "Державна прикордонна служба каже: "Супероб'єкт". Військові кажуть, що правильний об'єкт. Звичайно, він не захистить від танків. То це не було його метою. Це перша лінія оборони".

Він також наголосив, що за таким же проектом почали облаштовувати кордон із Росією європейські держави: "Країни Балтії будують за таким же проектом, як і ми. Тільки втричі дорожче".

"Стіну" мають добудувати. Якщо хтось щось вкрав, нехай сяде. Якщо там ніхто нічого не вкрав і правоохоронні органи почали цю історію як політичну, нехай відповідають за політичну діяльність", - сказав Яценюк.