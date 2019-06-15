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15.06.19 12:36

Заступника керівника військкомату затримано на Одещині під час одержання 1 тис. дол. хабара за видачу "білого квитка" призовнику, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному одержанні хабарів заступника керівника одного з районних військових комісаріатів Одеської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Заступника керівника військкомату затримано на Одещині під час одержання 1 тис. дол. хабара за видачу білого квитка призовнику, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник налагодив механізм одержання хабарів від призовників за видачу військового квитка про непридатність до проходження служби нібито за станом здоров'я.

Правоохоронці затримали зловмисника поблизу військкомату під час одержання чергового хабара в розмірі 1 тис. доларів.

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Заступника керівника військкомату затримано на Одещині під час одержання 1 тис. дол. хабара за видачу білого квитка призовнику, - СБУ 02

Вирішується питання про оголошення хабарнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, і обрання запобіжного заходу.

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