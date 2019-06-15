Найманці РФ обстріляли з артилерії калібру 152 мм околиці Борівського на Луганщині, - СЦКК. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.
13 червня, приблизно 00:30, збройні формування Російської Федерації з напрямку населеного пункту Первомайськ у напрямку східної околиці населеного пункту Борівське здійснили обстріл з артилерійської системи калібру 152 мм.
Під час здійснення фотофіксації мобільна група української сторони СЦКК встановила два місця вибухів артилерійських снарядів калібру 152 мм із дистанційним підривником.
"Українська сторона СЦКК закликає окупаційну адміністрацію та збройні формування Російської Федерації згадати про всі норми гуманітарного права та припинити нехтувати Мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.