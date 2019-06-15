Найманці РФ обстріляли з артилерії калібру 152 мм околиці Борівського на Луганщині, - СЦКК. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

13 червня, приблизно 00:30, збройні формування Російської Федерації з напрямку населеного пункту Первомайськ у напрямку східної околиці населеного пункту Борівське здійснили обстріл з артилерійської системи калібру 152 мм.

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Під час здійснення фотофіксації мобільна група української сторони СЦКК встановила два місця вибухів артилерійських снарядів калібру 152 мм із дистанційним підривником.

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"Українська сторона СЦКК закликає окупаційну адміністрацію та збройні формування Російської Федерації згадати про всі норми гуманітарного права та припинити нехтувати Мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.