Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
15.06.19 14:22

Найманці РФ обстріляли з артилерії калібру 152 мм околиці Борівського на Луганщині, - СЦКК. ФОТО

13 червня мобільна група української сторони СЦКК здійснила фотофіксацію за фактом обстрілу східної околиці населеного пункту Борівське Сєверодонецького району Луганської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

Найманці РФ обстріляли з артилерії калібру 152 мм околиці Борівського на Луганщині, - СЦКК 01

13 червня, приблизно 00:30, збройні формування Російської Федерації з напрямку населеного пункту Первомайськ у напрямку східної околиці населеного пункту Борівське здійснили обстріл з артилерійської системи калібру 152 мм.

Найманці РФ обстріляли з артилерії калібру 152 мм околиці Борівського на Луганщині, - СЦКК 02

Дивіться також: Найманці РФ обстріляли житлові квартали Мар'їнки: поранено 4 мирних жителів. ФОТОрепортаж

Під час здійснення фотофіксації мобільна група української сторони СЦКК встановила два місця вибухів артилерійських снарядів калібру 152 мм із дистанційним підривником.

Найманці РФ обстріляли з артилерії калібру 152 мм околиці Борівського на Луганщині, - СЦКК 03

Читайте також: Окупанти обстріляли будинки мирних жителів Веселого з ракетного комплексу "Конкурс", - українська сторона СЦКК. КАРТА

"Українська сторона СЦКК закликає окупаційну адміністрацію та збройні формування Російської Федерації згадати про всі норми гуманітарного права та припинити нехтувати Мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100