Волкер: "5 років тому звільнили Маріуполь. Урок для Донбасу: мир починається тоді, коли російські сили йдуть звідти"

Як передає Цензор.НЕТ, про це спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер написав у себе у твітері.
"5 років тому цього тижня українські захисники звільнили Маріуполь, який відтоді залишається мирним (крім випадків, коли російські війська обстрілювали його, вбиваючи десятки осіб). Урок для Донбасу: мир починається тоді, коли російські сили йдуть звідти", - написав Волкер.
Five years ago this week, Ukrainian defenders liberated Mariupol which has been peaceful (except for when Russian forces shelled it killing dozens) ever since.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 14 июня 2019 г.
The lesson for Donbas is that when Russian forces leave, peace begins.
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