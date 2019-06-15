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15.06.19 14:10

Волкер: "5 років тому звільнили Маріуполь. Урок для Донбасу: мир починається тоді, коли російські сили йдуть звідти"

Приклад звільненого від найманців РФ Маріуполя може стати уроком для Донбасу: мир настане на цій землі тоді, коли російські сили покинуть її.

Волкер: "5 років тому звільнили Маріуполь. Урок для Донбасу: мир починається тоді, коли російські сили йдуть звідти"

Як передає Цензор.НЕТ, про це спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер написав у себе у твітері.

"5 років тому цього тижня українські захисники звільнили Маріуполь, який відтоді залишається мирним (крім випадків, коли російські війська обстрілювали його, вбиваючи десятки осіб). Урок для Донбасу: мир починається тоді, коли російські сили йдуть звідти", - написав Волкер.

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