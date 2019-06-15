Від початку доби найманці РФ 8 разів обстріляли позиції ЗСУ, під Авдіївкою ворог застосував міномети, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

На Луганському напрямку 4 обстріли зафіксовано в районі Станиці Луганської. Тут вночі противник влаштував 2 короткотривалі провокації з використанням підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Водночас 2 ранкові вогневі провокації, хоча і були також нетривалими, але вже із застосуванням не лише підствольних, але і ручних протитанкових гранатометів.

На Донецькому напрямку ворог вночі з ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру понад годину вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил неподалік Лебединського.

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З 4:00 до 4:25 десять 120-мм і двадцять 82-мм мін розірвалися на підступах до Авдіївки. Їх окупанти випустили з боку Спартака.

Вранці зі стрілецької зброї було обстріляно позиції наших військ поблизу Новотроїцького, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля Красногорівки. Обстріли тривали 20 хвилин кожен.

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Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. Втрати ворога унаслідок вогню з боку наших військових уточнюються.