Яценюк: У мене ніколи не було офшорної компанії. Саме тому мене ніколи не було в жодних Panama papers

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Свою першу декларацію я заповнив у 2001 році. Вже тоді я знав, що настане час, візьмуть калькулятор, всі документи і скажуть: "За що ти живеш, звідки у тебе це взялося?"

Він наголосив, що в сучасному світі 10 000 доларів таємно переказати нікуди не можна, "немає нічого в цьому світі таємного, що потім не стає явним". "А за таким, як я, всі розвідки всього світу стежили. У мене ніколи не було офшорної компанії. Саме тому мене ніколи не було в жодних Panama papers", - сказав Яценюк.

Він нагадав, що ще за президентства Януковича, будучи народним депутатом, під час внесення змін до законодавства про боротьбу з корупцією виступав за те, щоб державні чиновники декларували всі активи, зокрема коштовності та гроші.

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Після розгорнутої дискредитаційної кампанії, підкреслив Яценюк, щодо нього залишилося "дуже багато міфів і брехні": "Десь з'явилося, що Яценюк відсвяткував "вкрадений мільярд". Потім чоловік, який написав це повідомлення, вибачився. Проте вибачень вже ніхто не прочитав. Його дезінформували, і вся країна це обговорює. Це і "24 вілли на Майамі". І ще десятки паспортів. А ще я не живу в Україні. І вся родина моя живе чи то на острові якомусь, чи то в Сполучених Штатах Америки. Я не міг повірити, що люди це "куплять".

Він, зазначає Яценюк, все життя як чорт ладану боявся будь-яких корупційних схем. Втім, саме це, за його словами, йому "приліпили на лоба". "Жодного доказу, все чиста брехня", - сказав він.

"У мене ніколи не було офшорної компанії. Саме тому мене ніколи не було в жодних Panama papers", - підкреслив Яценюк.

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