Нардеп-утікач Онищенко подав документи в ЦВК, - Бернацька

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це на одному з телеканалів зявила секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька.

За її словами, в пакеті документів, який Онищенко направив до ЦВК, зазначено, що він нібито був відсутній в Україні, оскільки його делегували для участі в кінних змаганнях.

Найближчим часом комісія має розглянути його заяву і ухвалити рішення про допуск або недопуск цієї людини для участі у виборах, зазначила Бернацька.

Раніше сам депутат говорив про свій намір балотуватися в 93-му окрузі в Київській області, у якому його було обрано до Верховної Ради цього скликання.

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Нагадаємо, в липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка.

За версією слідства, депутат причетний до розкрадання понад 1,6 млрд грн із 2013 по 2016 рік. Збиток підприємству "Укргазвидобування" оцінюється в понад 740 млн грн.

Перше засідання суду в "газовій справі" стосовно Олександра Онищенка і його фінансового директора відбудеться 10 червня 2019 року.

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У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року.

Сам депутат каже, що перебуває в Іспанії, і всі звинувачення на свою адресу відкидає.