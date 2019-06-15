Маріонетка Кремля Константінов заявив, що окупований Крим не потребує відновлення поставок води з Дніпра

Про це він заявив журналістам 14 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Нам вода від України не потрібна. Вона страшенно забруднена. Мені недавно сказали фахівці, що вода, яка надходила до Криму, сприяла зростанню онкологічних захворювань. Що там ллється, ніхто не контролює... Зараз вони нехай самі розбираються зі своїми проблемами", - сказав Константінов.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році, поставки води на півострів припинили.

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Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Окупаційна влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.