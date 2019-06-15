ЦВК відмовила в реєстрації для участі у виборах у Раду нардепові-утікачу Онищенку

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ЦВК.

"Комісія відмовила в реєстрації кандидату в народні депутати України Онищенку А.Р., висунутому Соціалістичною партією України в ОВО №93, оскільки, зокрема, він не дотримав вимог Конституції України та виборчого закону про проживання в Україні впродовж останніх п'яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України", - йдеться в повідомленні.

15 червня ЦВК зареєструвала 76 кандидатів у народні депутати, які балотуються в ОВО в порядку самовисування, і 22 кандидати, висунуті політичними партіями: 6 від "Об'єднання "Самопоміч", 2 - від Соцпартії, 13 - від "Громадянської позиції", 1 - від "Аграрної партії України".

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Таким чином, станом на 15 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 362 кандидатів: 318 самовисуванців і 44 - висунутих політичними партіями.

Раніше Онищенко говорив про свій намір балотуватися в 93-му окрузі в Київській області, по якому він був обраний до Верховної Ради цього скликання.

Нагадаємо, в липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. За версією слідства, депутат причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству "Укргазвидобування" оцінюються в більш ніж 740 млн грн.

У розшуку в Україні Онищенко з 2016 року. Сам депутат говорить, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.